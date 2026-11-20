Стоимость двух квартир, принадлежавших покойному музыкальному критику Сергею Соседову в Москве, оценивается в 30 и 70 миллионов рублей. Эти данные были озвучены в эфире телевизионной программы Андрея Малахова. При этом выяснилось, что в одном из этих помещений в настоящее время проживают иностранные граждане.

«Две квартиры погибшего музыкального критика Сергея Соседова в Москве стоят 30 и 70 млн рублей, об этом стало известно из телевизионной передачи журналиста Андрея Малахова», — пишет «Абзац».

Предпринимательница Александра Рашель поделилась подробностями прошлой сделки, заявив, что несколько лет назад продала критику данную жилплощадь за 30 миллионов рублей. По ее убеждению, итоговая сумма была существенно занижена. Именно это помещение, согласно имеющейся информации, сейчас используется для сдачи в аренду мигрантам.

Соседка покойного, пообщавшаяся с представителями СМИ, рассказала о последнем визите Соседова в этот дом. По ее словам, критик приезжал туда в прошлом году и был замечен на улице, где разбирал бумаги. Однако попасть внутрь ему не удалось: женщину, занимающуюся сдачей жилья внаем и заселением иностранных граждан, на порог его не пустила.

Напомним, что Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября в Якутии на 59-м году жизни в результате несчастного случая. Он получил широкую известность как яркий музыкальный критик, журналист и телеведущий. Его карьера охватывала работу в печатных СМИ, на радио и телевидении, где он регулярно выступал в роли эксперта и члена жюри популярных музыкальных телепроектов.