Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для продолжения военных действий против России стране необходима финансовая помощь западных партнеров в размере 115 миллиардов евро. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на публикацию «Страна.ua».

Комментируя масштаб необходимых вливаний, Владимир Зеленский признал деликатность темы, однако подчеркнул объективную необходимость таких средств в условиях военного времени.

«Мне жаль, что нам приходится говорить о деньгах, но мы находимся в состоянии войны, поэтому сумма огромная», — цитирует украинского лидера издание. При этом он выразил уверенность, что главы государств и правительств европейских стран полностью осознают реальный масштаб требуемого финансирования.

Президент детализировал, из чего складывается общая потребность в 115 миллиардов евро. По его словам, 45 миллиардов уже покрываются ранее согласованным кредитом от Европейского союза. Еще 45 миллиардов Еврокомиссия намерена привлечь в рамках новой программы, которая на данный момент еще не получила окончательного утверждения.

Таким образом, даже при реализации этих планов Украине предстоит найти дополнительные источники финансирования для покрытия оставшегося дефицита в размере 25 миллиардов евро, добавил Зеленский.