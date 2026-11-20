В рамках регионального проекта «Правовой поезд» уполномоченный по правам человека в Рязанской области Олег Леонов организовал выездной прием граждан в Спасском муниципальном округе. Маршрут работы включил сразу несколько населенных пунктов: села Лакаш, Ижевское, Панино, а также город Спасск-Рязанский.

За время работы правозащитники приняли 38 граждан, от которых поступило в общей сложности 63 устных обращения. Жители поднимали широкий спектр социально значимых тем, среди которых оказались вопросы пенсионного обеспечения, благоустройства территорий, состояния дорожного покрытия и качества интернет-связи. Часть проблем удалось решить непосредственно на местах, а по более сложным ситуациям были приняты письменные обращения для дальнейшей детальной проработки.

Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке. Заявителям предоставили квалифицированные правовые консультации и разъяснили возможные механизмы решения обозначенных проблем. Те вопросы, которые требуют дополнительного изучения или участия профильных ведомств, взяты в работу и будут сопровождаться до получения конкретного результата.

Ключевым преимуществом проекта является возможность получения помощи непосредственно по месту жительства, что избавляет граждан от необходимости тратить время и средства на поездки в областной центр. Особенно важен такой формат для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов, для которых визит в Рязань часто становится серьезным испытанием.

Кроме того, участие в выездах представителей различных ведомств позволяет на месте рассматривать вопросы, требующие комплексного подхода, и оперативно находить решения проблем, затрагивающих интересы сразу нескольких жителей или целых населенных пунктов.

Олег Леонов подчеркнул, что для него принципиально важно обеспечить каждому жителю региона, вне зависимости от места проживания, возможность получить квалифицированную правовую помощь и защитить свои права.