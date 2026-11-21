Над территорией Ленинградской области утром 21 ноября сбили 49 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Первые сообщения об угрозе атаки БПЛА появились в 03:34. Глава области предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В 05:09 губернатор сообщил об уничтожении шести беспилотников. Позже, в 06:18, число сбитых аппаратов выросло до 38.

По последним данным, опубликованным Александром Дрозденко, над регионом уничтожили уже 49 БПЛА. Боевая работа продолжалась.

Информация о пострадавших и повреждениях на момент публикации не приводилась.