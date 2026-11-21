Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинские комплексы радиоэлектронной борьбы могли направить российские беспилотники в воздушное пространство Польши. По его версии, Киев заинтересован в подобных инцидентах, поскольку они могут усилить напряжённость между Россией и странами НАТО. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Инцидент произошёл в ночь на 20 ноября во время ударов по западным регионам Украины. Как утверждают польские СМИ, в воздушное пространство страны залетела ракета Х-101 и от одного до двух беспилотников «Герань-5».

Для перехвата целей подняли истребители F-16 и шведские Gripen. В операции участвовал самолёт раннего предупреждения SAAB 340. Однако уничтожить или перехватить объекты военным не удалось. Впоследствии ракета и беспилотники самоликвидировались в воздухе, а авиация Польши, Швеции и Нидерландов несколько часов искала их следы.

Происшествие вызвало вопросы к системе противовоздушной обороны Польши. В стране обсуждают, почему воздушные цели смогли пересечь границу государства НАТО, несмотря на задействование авиации и самолёта ДРЛО.

Кнутов объяснил возможную роль украинских комплексов РЭБ

Юрий Кнутов считает, что причиной появления беспилотников в воздушном пространстве соседних государств может быть работа украинских станций радиоэлектронной борьбы.

По его словам, Украина размещает комплексы РЭБ в непосредственной близости от границ с Польшей. Под воздействием этих систем беспилотники могут менять направление движения и уходить на территорию соседних стран, включая Польшу и Молдавию.

Эксперт допустил, что Киев использует подобную тактику для создания впечатления российских атак на государства НАТО. По его оценке, конечная цель таких действий — спровоцировать применение четвёртой или пятой статьи Североатлантического договора.

Кнутов обратил внимание и на использование Украиной программ Maven Smart System и других военных систем с элементами искусственного интеллекта. По его мнению, современные технологии позволяют реализовать подобный сценарий.

Эксперт связал инцидент с предложением Зеленского разместить базы США

Отдельно Кнутов прокомментировал обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с предложением рассмотреть размещение американских военных баз на Украине. По его оценке, Киев пытается втянуть Вашингтон в прямое противостояние с Москвой и добиться продвижения вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Кнутов объяснил действия украинского руководства стремлением усилить давление на Россию на фоне ситуации вокруг переговоров о перемирии.

«Зеленский специально идёт ва-банк, потому что понял, что Крымский мост не приведёт к тому, что мы начнём выполнять условия диктата европейцев и Украины. Президент Путин прямо сказал, что мы наоборот прекращаем переговоры по перемирию — энергетическому или морскому. Полагаю, что, испугавшись, Зеленский сразу побежал жаловаться Трампу», — цитирует Кнутова «МК».