Арктика остается российским регионом, где климат меняется быстрее всего. Здесь наиболее заметно растут температуры и увеличивается количество осадков. Существенные климатические изменения затрагивают и Дальний Восток, прежде всего Камчатку и Сахалин, где особенно интенсивно увеличиваются зимние осадки. Об этом «Газете.Ru» рассказал климатолог, академик РАН, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По словам ученого, отдельная ситуация складывается на юге России — в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и на Черноморском побережье. В отличие от центральных и северных регионов, здесь быстрее повышается температура летом.

В Арктике и средней полосе глобальное потепление сильнее проявляется зимой. Холодный сезон становится мягче, а разница между летними и зимними температурами постепенно сокращается. На юге тенденция обратная: лето становится еще жарче, что создает дополнительные проблемы для этих территорий.

Семенов объяснил, что климатические зоны России постепенно перемещаются с юга на север. Этот процесс особенно заметен в долгосрочных прогнозах для южных регионов.

Так, к середине XXI века количество аномально жарких дней на Черноморском побережье может вырасти в два-три раза. К концу столетия их число, согласно расчетам ученых, способно достичь примерно 50 за летний сезон.

Таким образом, больше половины лета на отдельных территориях Черноморского побережья может проходить при аномально высокой температуре.