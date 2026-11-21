Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежегодную вакцинацию как наиболее эффективный способ защиты от гриппа. Призыв прозвучал на фоне увеличения числа случаев респираторных инфекций в Европейском регионе, сообщили РИА Новости в организации.

В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули, что особенно важно сделать прививку людям, которые входят в группы риска по состоянию здоровья. Специалисты рекомендуют оценить вероятность заражения и соблюдать меры профилактики респираторных инфекций.

«Лучший способ защиты от гриппа — ежегодная вакцинация», — заявили представители организации.

В России ожидают две волны гриппа

Согласно материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов ожидаются два периода подъема заболеваемости. Первая волна прогнозируется в конце ноября, вторая — в феврале.

Основным возбудителем, по оценкам ученых, может стать вирус гриппа А (H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. Специалисты связывают возможное развитие эпидемической ситуации с мутациями вируса и появлением новых опасных штаммов.

Роспотребнадзор ранее сообщил об увеличении числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В ведомстве объяснили рост возобновлением занятий после школьных каникул.

По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю в России зарегистрировали около 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.