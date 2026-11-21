21 ноября православные верующие отмечают Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день стоит задуматься о том, почему даже в ответ на обман и злые поступки нельзя отвечать тем же. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев.

По православному вероучению, ангельский мир имеет определённую иерархию. Архангел Михаил занимает в ней особое положение и носит звание архистратига, то есть предводителя небесного воинства. Священник напомнил историю противостояния Михаила и архангела Денницы. Последний возгордился и захотел, чтобы ему поклонялись как Богу. Это привело к восстанию против небесного порядка. Архангел Михаил вместе со своим воинством одержал победу. Денницу низвергли с неба на землю, после чего он стал падшим ангелом. В этом контексте Денницу также отождествляют с дьяволом.

Александр Добродеев обратил внимание на нравственную сторону этой истории. По его словам, Михаил и Денница обладали равной силой, но победу определило поведение архистратига.

Священник пояснил, что Михаил не нарушил ни одного нравственного закона в отношении противника. Именно этот пример, считает представитель РПЦ, стоит помнить людям, которые сталкиваются с обманом, коварством и попытками причинить им вред.

«Если же мы будем на козни отвечать такими же кознями, то есть на зло отвечать злом, то победы нам не видать», — заявил Добродеев.

По его мнению, даже в конфликтных ситуациях важно сохранять верность закону и моральным принципам.

Священное писание учит, что кроме физического, существует духовный мир, населённый разумными добрыми силами — ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит — «вестник». Их именуют так, потому что нередко Бог через них сообщает людям Свою волю. Приставка «архи» указывает на старшинство некоторых ангелов. На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения. Среди наиболее известных — Архангел Михаил — глава святого небесного воинства. А также целитель человеческих недугов — Рафаил, просветитель — Уриил, побуждающий к молитве — Селафиил, укрепляющий трудящихся во славу Божию — Иегудиил, приносящий благословение Божие на добрые дела — Варахиил, помогающий в покаянии и росте в вере — Иеремиил. Особо почитается также Архангел Гавриил. Его имя в переводе означает «Сила Божия».

Архангела Михаила называют Архистратигом, что переводится с греческого языка как «главнокомандующий». Имя Михаил означает «Кто как Бог». По преданию, именно Архангел Михаил низвергнул восставшего против Бога ангела — Денницу, ставшего диаволом и других падших ангелов. Архистратиг Михаил принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Так, например, во время выхода израильтян из Египта Михаил предводительствовал им в виде облачного столпа днём и огненного — ночью. На Руси также любили и почитали архангела Михаила, считая его защитником христианской веры. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и городских храмов. На иконах Архангела Михаила изображают в виде воина, попирающего ногами диавола. В левой руке он держит зелёную финиковую ветвь, в правой — копьё с белой хоругвью или, иногда, пламенный меч.

Само празднование было установлено в начале IV века на Поместном Лаодикийском соборе. Совершается праздник в девятый месяц от марта, с которого в древности начинался год — в соответствии с числом девяти Ангельских чинов. Согласно Преданию Церкви к ним относятся: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы.