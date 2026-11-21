Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала, чего ожидать от нового выпуска шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), который выйдет в эфир в субботу, 21 ноября, в 18.30.

Зрители смогут увидеть борьбу двух заклятых соперниц — Варвары Петрович и Саманты Адам, а в компании с ними окажется сдержанный и рассудительный Максим Левин.

В первом раунде экстрасенсам за 10 минут надо будет найти среди шести незнакомцев человека с уникальной фобией — он боится еды.

А от задания второго раунда у всех в студии прошел мороз по коже, ведь практикам предстоит ответить на вопрос, кто из пяти гостей убил собственного отца?