22 ноября православная церковь чтит память святой Матроны Константинопольской. В народе этот день называли «Матренин день» или «Матрона зимняя», так как он символизировал наступление зимы и первых сильных морозов. Святая Матрона почиталась как защитница дома и семьи, а также помощница в семейных делах и повседневных заботах. Ей молились об укреплении семейных уз, о защите дома от бедствий и об успехе в домашнем хозяйстве.

Что можно делать 22 ноября

Заниматься домашними делами: День считался благоприятным для уборки и мелких хозяйственных работ, чтобы подготовиться к зиме.

Обращаться к святой Матроне: По традиции, в этот день женщины молились о счастье в браке, здоровье детей и защите дома.

Наблюдать за погодой: Приметы о снежных и морозных днях позволяли предсказать характер предстоящей зимы.

Что нельзя делать 22 ноября

Ругаться и конфликтовать: Ссоры могли принести разлад в дом на всю зиму.

Взваливать на себя тяжелую работу: День считался неподходящим для больших начинаний и физических нагрузок.

Одеваться неподобающим образом: Считалось, что неподходящая по сезону одежда может принести болезни.