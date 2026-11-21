21 ноября 2026 года на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Предупреждение распространили на несколько десятков муниципальных образований региона.

По информации РСЧС Краснодарского края, сигнал действует в Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Крыловском, Кущевском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Тихорецком, Абинском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском и Тимашевском районах.

В список территорий вошли Краснодар и Горячий Ключ, Туапсинский муниципальный округ, Апшеронский, Белореченский, Динской, Кореновский, Северский и Усть-Лабинский районы.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.