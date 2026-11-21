Вертикальная коричневая или черная полоса, идущая от кутикулы к краю ногтя на ноге, может указывать на подногтевую меланому — редкую, но агрессивную форму рака кожи. Об этом изданию Parade рассказала сертифицированный врач-подолог, основательница клиники Only Podiatry Энн Шарки. По данным Кливлендской клиники, на этот вид опухоли приходится менее 4% всех случаев меланомы, однако на ранних стадиях она почти не болит, из-за чего пациенты часто упускают время.

Чаще всего опасная пигментация появляется на большом пальце стопы. В отличие от инфекций, язвочек, утолщения пластины или неприятного запаха, которые заставляют людей сразу идти к врачу, ровная темная линия долго не вызывает дискомфорта. Боль возникает уже на поздних этапах, когда опухоль начинает разрушать, расщеплять или изъязвлять ноготь.

Какие признаки указывают на срочный визит к врачу

Самым тревожным сигналом специалисты называют «симптом Хатчинсона» — состояние, при котором темный пигмент выходит за пределы ногтевой пластины и переходит на кожу кутикулы или боковые валики.

По словам Энн Шарки, обратиться к дерматологу или подологу нужно без отлагательств, если вертикальная полоса имеет следующие характеристики:

ширина превышает 3 миллиметра;

полоса занимает более 40% ширины ногтевой пластины;

цвет неоднородный (смесь черного и коричневого), а края размытые;

пигментация со временем темнеет или расширяется;

у основания ногтя линия шире, чем у свободного края.

Как отличить меланому от гематомы, грибка и трения

Подолог подчеркивает: само по себе потемнение не означает онкологический диагноз. Похожий след часто остается после удара, падения тяжелого предмета или ношения тесной обуви.

Признак Подногтевая меланома Подногтевая гематома (синяк) Грибок или трение об обувь Количество ногтей Обычно поражен только один ноготь (чаще большой палец) Один или несколько травмированных пальцев Часто сразу несколько пальцев (при трении — например, мизинцы) Цвет От коричневого до черного, часто неоднородный Темный, синюшный или бурый При грибке — чаще белый или желтый оттенок Динамика роста Начинается у кутикулы, не исчезает и может расти Постепенно смещается к краю и бледнеет по мере отрастания ногтя Сохраняется до устранения инфекции или смены обуви Переход на кожу Возможен («симптом Хатчинсона») Отсутствует Отсутствует

Особо внимательными Энн Шарки рекомендует быть людям старше 50 лет, а также пациентам с диабетом, для которых опасны любые повреждения стоп — от мелких порезов и мозолей до вросших ногтей. Если темная вертикальная полоса появилась на одном ногте без видимой травмы и тем более затронула кожу вокруг него, обследование у специалиста откладывать нельзя.