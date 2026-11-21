Вертикальная коричневая или черная полоса, идущая от кутикулы к краю ногтя на ноге, может указывать на подногтевую меланому — редкую, но агрессивную форму рака кожи. Об этом изданию Parade рассказала сертифицированный врач-подолог, основательница клиники Only Podiatry Энн Шарки. По данным Кливлендской клиники, на этот вид опухоли приходится менее 4% всех случаев меланомы, однако на ранних стадиях она почти не болит, из-за чего пациенты часто упускают время.
Чаще всего опасная пигментация появляется на большом пальце стопы. В отличие от инфекций, язвочек, утолщения пластины или неприятного запаха, которые заставляют людей сразу идти к врачу, ровная темная линия долго не вызывает дискомфорта. Боль возникает уже на поздних этапах, когда опухоль начинает разрушать, расщеплять или изъязвлять ноготь.
Какие признаки указывают на срочный визит к врачу
Самым тревожным сигналом специалисты называют «симптом Хатчинсона» — состояние, при котором темный пигмент выходит за пределы ногтевой пластины и переходит на кожу кутикулы или боковые валики.
По словам Энн Шарки, обратиться к дерматологу или подологу нужно без отлагательств, если вертикальная полоса имеет следующие характеристики:
- ширина превышает 3 миллиметра;
- полоса занимает более 40% ширины ногтевой пластины;
- цвет неоднородный (смесь черного и коричневого), а края размытые;
- пигментация со временем темнеет или расширяется;
- у основания ногтя линия шире, чем у свободного края.
Как отличить меланому от гематомы, грибка и трения
Подолог подчеркивает: само по себе потемнение не означает онкологический диагноз. Похожий след часто остается после удара, падения тяжелого предмета или ношения тесной обуви.
|Признак
|Подногтевая меланома
|Подногтевая гематома (синяк)
|Грибок или трение об обувь
|Количество ногтей
|Обычно поражен только один ноготь (чаще большой палец)
|Один или несколько травмированных пальцев
|Часто сразу несколько пальцев (при трении — например, мизинцы)
|Цвет
|От коричневого до черного, часто неоднородный
|Темный, синюшный или бурый
|При грибке — чаще белый или желтый оттенок
|Динамика роста
|Начинается у кутикулы, не исчезает и может расти
|Постепенно смещается к краю и бледнеет по мере отрастания ногтя
|Сохраняется до устранения инфекции или смены обуви
|Переход на кожу
|Возможен («симптом Хатчинсона»)
|Отсутствует
|Отсутствует
Особо внимательными Энн Шарки рекомендует быть людям старше 50 лет, а также пациентам с диабетом, для которых опасны любые повреждения стоп — от мелких порезов и мозолей до вросших ногтей. Если темная вертикальная полоса появилась на одном ногте без видимой травмы и тем более затронула кожу вокруг него, обследование у специалиста откладывать нельзя.