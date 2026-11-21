По данным ГУ МЧС по Рязанской области, сегодня в регионе местами ожидаются сильный дождь и порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Завтра температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна гололедица.

Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями из-за сильного ветра. При передвижении по тротуарам стоит выбирать нескользкую обувь и двигаться осторожно.

При возникновении экстренных ситуаций звоните по номеру 112.