Чемпион Европы по сумо заменил Олега Майами в шоу «Титаны», четыре атлета покинули проект

Четвертый выпуск четвертого сезона масштабного шоу «Титаны» (16+), вышедший в эфир в воскресенье, 4 октября, стал одним из самых драматичных и напряженных в истории проекта. Участников ждали кадровые перестановки, изнурительные испытания, придуманные искусственным интеллектом, и безжалостный отбор, в результате которого проект покинули сразу четыре участника.

Вынужденная замена

Новый эпизод начался с тревожных новостей. Певец и участник шоу Олег Майами объявил о своем вынужденном уходе из проекта. Во время предыдущего, крайне травмоопасного испытания с огромным кораблем, артист получил серьезную травму — разрыв мениска. Медицинское обследование показало, что для восстановления ему необходима срочная операция, что сделало его дальнейшее участие в физических состязаниях невозможным.

Однако шоу не терпит пустоты. На место Олега в строй титанов встал Владимир Чайка. Для поклонников проекта это знакомое имя: Владимир является действующим чемпионом Европы по сумо, финалистом третьего сезона «Титанов» на телеканале ТНТ. Его появление мгновенно повысило градус конкуренции среди оставшихся атлетов.

Титанические ступени

Основное испытание этого эпизода разрабатывал искусственный интеллект, и он не стал щадить участников. Челлендж получил название «Титанические ступени».

Суть задачи заключалась в следующем: спортсменам требовалось выполнить максимальное количество переносов тяжелого металлического грифа со ступени на ступень, удерживая снаряд исключительно ступнями ног. Это был сугубо индивидуальный зачет, проверяющий не только силу, но и координацию, гибкость и выносливость. Вес снаряда был дифференцирован по гендерному признаку: 10 килограммов для мужчин, 5 килограммов для женщин.

Абсолютным триумфатором этого этапа стал Егор Белоусов. Проявив феноменальную выносливость, он выполнил 107 повторений, показав лучший результат среди всех участников и обеспечив себе безопасность от зоны вылета.

Баланс на высоте

Как и полагается в суровых правилах «Титанов», 15 участников, показавших наименьшие результаты в основном испытании, были отправлены в зону риска. Их ждал челлендж на выбывание под красноречивым названием «Баланс на высоте».

Спортсменам необходимо было совершить как можно больше переходов по шаткой, нестабильной конструкции, подвешенной на высоте четырех метров. Любая ошибка в расчетах или потеря равновесия грозила не только вылетом из шоу, но и реальными травмами.

Первая группа риска: В первом забеге встретились Юрий Смекалов, Ростислав Гайтюкевич и Марк Рудаковский. Худший результат показал Юрий Смекалов, который был вынужден покинуть проект.

Вторая группа риска: В следующем забеге сошлись Вячеслав Гутак, Евгений Архипов и Алексей Шендрик. На этот раз неудача постигла Евгения Архипова, чей результат оказался наименьшим в тройке, что поставило точку в его участии в шоу.

Женский финал выживания: Третья группа состояла исключительно из представительниц прекрасного пола: Анжелы Пересыпкиной, Елизаветы Миняевой и Есении Степановой. Девушки продемонстрировали огромную силу воли, но, к сожалению, Анжела Пересыпкина показала наименьшее количество переходов и покинула арену «Титанов».

Четвертая группа риска: Последними за право остаться в проекте боролись Никита Нагорный, Илья Захаров и Алексей Кудрин. В напряженной борьбе испытание не прошел Алексей Кудрин, став четвертым выбывшим участником в этом выпуске.

Итоги четвертого выпуска

Таким образом, по результатам эфира от 4 октября шоу «Титаны» покинули четверо атлетов: Юрий Смекалов, Евгений Архипов, Анжела Пересыпкина и Алексей Кудрин.

С приходом Владимира Чайки и уходом травмированного Олега Майами состав участников претерпел серьезные изменения. Впереди атлетов ждут еще более изощренные испытания, а зрителям — новые порции адреналина и непредсказуемых сюжетных поворотов.