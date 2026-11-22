Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), серебряный призер Олимпиады-2022, обеспечила себе участие в финале серии Гран-при сезона 2026/27. Решающий турнир пройдет 10–13 декабря в китайском Чунцине.

Как сообщает РИА Новости, путевку в финал Трусова получила по итогам соревнований на предпоследнем этапе серии в Хельсинки.

В женском одиночном катании победу одержала японка Мао Симада. Второе место заняла представительница Эстонии Нина Петрыкина, третьей стала американка Изабо Левито.

Независимо от результатов заключительного этапа в Токио участие в финале уже обеспечили четыре фигуристки. Мао Симада и японка Ами Накаи набрали по 30 очков, Александра Трусова и Нина Петрыкина — по 26.

Всего в решающий турнир попадут шесть спортсменок, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам этапов Гран-при.

Ранее уроженка Рязани Трусова завоевала серебряные медали на соревнованиях в китайском Шэньчжэне и американском Эверетте.

В сезоне 2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает Александру Игнатову главной претенденткой на победу на чемпионате Европы. По ее оценке, соперницы заметно уступают рязанской спортсменке в классе.

Чемпионат Европы 2027 года состоится в швейцарской Лозанне с 27 по 31 января.