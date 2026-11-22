В Сасове 98-й день рождения встретил Михаил Григорьевич Абрамов — подполковник в отставке, ветеран войны и труда. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Михаил Григорьевич появился на свет в деревне Зелено-Дмитриевка Александро-Невского района. Детские годы будущего офицера прошли в тяжёлое предвоенное и военное время. После десяти классов, оконченных в Ухолове, перед юношей открылась дорога во взрослую жизнь.

В 1948 году он оказался в военкомате — и с этого начался его путь в профессии. По направлению Михаил поступил в военно-автомобильное училище, где три года осваивал военную науку. Затем последовала служба за пределами страны: шесть лет он провёл в Германии, оберегая мирное небо и рубежи государства. С 1958 по 1967 год его служба проходила в Туркмении — на непростом участке границы с Афганистаном.

Военная форма стала для него не просто профессией, а делом жизни. Опираясь на накопленные знания, в 1967 году Михаил Григорьевич перебрался в Ташкент и начал преподавать на военной кафедре сельскохозяйственного института. С 1980 года он трудился в центральном комитете ДОСААФ Узбекистана, делясь опытом с молодёжью. В 1995 году ветеран вернулся в Сасово.

Председатель Совета ветеранов Сасовского округа Нина Крылова так отзывается о нём:

«За сухими строками биографии скрывается удивительно тёплая человеческая история. Весной 1950 года Михаил приехал в отпуск к родителям. В те вечера вся сельская молодёжь собиралась в клубе: музыка, танцы, смех. Именно там, в шумном зале, взгляд молодого офицера выхватил из толпы одну девушку. „Красивая дивчина“, — с лёгкой улыбкой вспоминает её Михаил Григорьевич сегодня. Её звали Зинаида. Она училась в педагогическом институте на учителя и приехала домой на выходные. Они познакомились, разговорились… Но вскоре отпуск закончился, и Михаил уехал обратно в Германию, а Зина — продолжать учёбу».

Три года влюблённых разделяли тысячи километров. Единственной нитью между ними оставались письма — бумажные треугольники счастья, которых ждали с нетерпением. Ни расстояние, ни время не остудили их чувств. 25 мая 1953 года, в обычный понедельник, они сыграли свадьбу.

Этот союз выдержал проверку временем. 71 год супруги прошли по жизни рука об руку. Они вырастили двоих детей — дочь Светлану и сына Александра, дождались внуков и правнуков. Сегодня у Михаила Григорьевича две внучки, внук, четыре правнучки и правнук.

На вопрос о секрете столь долгого и счастливого брака Михаил Григорьевич отвечает просто и мудро: «Это любовь на всю жизнь».

Нина Крылова вместе с руководителем представительства Дома общественных организаций Майей Плотниковой поздравили именинника с днём рождения, вручили подарки и передали ему письмо от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.