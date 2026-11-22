Главное Управление ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории любви жителей Рязани. О том, как познакомились молодожёны Никита и Евгения, рассказала руководитель Управления Елена Сорокина.

В 2009 году Никита переехал с семьей в Рязань и пошел в первый класс в новую школу, где никого не знал. Учительница посадила его к девочке, которая, как оказалось, была его соседкой по дому. Мальчик расстроился: он мечтал сидеть с мальчиком. Кто бы мог подумать, что через 17 лет эта соседка станет его женой.

В школе Евгения Никиту очень не любила: он бил её сменкой и даже отрезал волосы на уроке. Окончив школу, девушка видеть его не хотела. Но Никита вдруг начал писать ей — про то, какая она красивая. Пять лет Евгения не отвечала. А потом начала «лайкать» его фотографии с самолетами в соцсетях.

«Тебе нравятся самолетики?» — поинтересовался Никита.

«Мне нравятся летчики», — призналась Евгения.

Через месяц она приехала к нему в гости. Вышла из поезда, увидела его и обомлела: «Он так вырос, такой красивый стал!» А в январе 2026 года Никита сделал ей предложение.