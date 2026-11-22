Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина сообщил о смерти Геннадия Борисовича Гинзбурга — заслуженного работника культуры РФ, хормейстера и педагога, чья жизнь была неразрывно связана с музыкальной культурой Рязани и университетом.

Геннадий Борисович появился на свет в 1934 году. К музыке он пришёл не сразу: сначала были военное училище и преподавание физкультуры, затем — дирижёрско-хоровое отделение Московского института культуры. С 1970 года его судьба была связана с Детской музыкальной школой № 5 имени В.Ф. Бобылёва, где он подготовил свыше сорока профессиональных хормейстеров и вокалистов. В 1995 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

В стенах РГУ имени С.А. Есенина Геннадий Борисович многие годы возглавлял студенческий хор, приобщая молодёжь к хоровой и вокальной музыке.

Он бессменно председательствовал в жюри музыкально-исполнительского конкурса в рамках межрегионального фестиваля «Есенинская весна». Выступления Геннадия Борисовича и концерты его воспитанников неоднократно звучали в университете, а патриотическое воспитание студентов через музыку он считал своей личной миссией.

Геннадий Борисович обладал редким даром увлекать хоровым пением и детей, и студентов, и взрослых, никогда не ограничиваясь формальными обязанностями. Его энергия, интеллигентность и чувство юмора делали его центром притяжения для коллег и учеников.

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина выражают искренние соболезнования родным, близким, коллегам и многочисленным ученикам Геннадия Борисовича. Светлая память о нём сохранится в истории университета и в сердцах людей.

Прощание состоится 25 ноября в 11:00 по адресу: ул. Циолковского, 8, Николо-Ямская церковь.