В подмосковной аномальной зоне Шушмор с начала 2026 года заблудились около 20 человек. После сообщений о пропавших посетителях лесной массив в Шатурском районе привлёк внимание любителей мистики и исследователей паранормальных явлений.

Как сообщает SHOT, по словам местных жителей, потерявшимся в лесу помогали выбраться жители ближайшей деревни. Те, кто побывал в Шушморе, рассказывают о необычных природных формах деревьев, сбоях навигации и автомобилях, которые неожиданно перестают работать посреди леса.

Местные жители связывают загадочные истории с древними языческими капищами. Согласно легенде, когда-то в этих местах обитал озёрный народ, поклонявшийся языческим богам. Сторонники этой версии считают, что следы старых верований сохранились до наших дней. В частности, сталкеры утверждают, что находят на деревьях подношения неизвестным божествам.

Интерес к Шушмору привёл к появлению планов организовать специальную экспедицию. Первую вылазку намечают на середину декабря. Участники собираются пешком дойти до озера Смердячьего, разбить привал среди деревьев причудливой формы и осмотреть заброшенную церковь.