В понедельник, 23 ноября, в Рязанской области состоятся плановые учения МЧС. Как уточнили в пресс-службе регионального главка ведомства, мероприятие пройдет в формате проверки оперативно-технической готовности подвижных пунктов управления территориальных органов.

В ходе проверки будут задействованы силы и средства ГУ МЧС по Рязанской области. Основная задача — отработать практические навыки личного состава, а также оценить надежность функционирования систем управления, связи и оповещения.

Жителей региона призывают сохранять спокойствие: все действия спасателей являются штатными и не связаны с реальными чрезвычайными ситуациями.