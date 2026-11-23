Глава Удмуртии Ольга Абрамова сообщила, что в регионе действует сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников.

По ее словам, сирены включили в Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском районах и Глазове.

«Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112», — написала Абрамова на платформе «Макс».

Губернатор призвала тех, кто находится дома, спрятаться там, где нет окон, и сесть на пол.



Кроме того, в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также на территории Сюмсинского района вступил в силу план «Ковер». Радиус его действия 150 километров.