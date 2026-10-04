Тамара Глоба назвала главных везунчиков октября на фоне редких планетных явлений

Октябрь 2026 года обещает стать временем кардинальных перемен и неожиданных возможностей. Месяц начинается с редкого астрономического сюжета: 3 октября Венера переходит в ретроградное движение в знаке Скорпиона, 15 октября Плутон выходит из попятной фазы, а 24 октября к ретро-циклу присоединяется Меркурий.

По словам астролога Тамары Глобы, такая конфигурация заставит многих пересмотреть свое отношение к финансам, любви и самооценке. Однако на этом сложном фоне звезды открывают уникальное окно удачи для нескольких знаков зодиака.

Эксперт подчеркивает, что октябрь находится под сильным влиянием определенного зодиакального архетипа. «Октябрь — месяц Весов. Это знак зодиака, который связан с равновесием и равноденствием. Это период, когда и природа, и погода, и отношения людей приходят к разумному равновесию, выбору союзов и партнеров в делах и личной жизни», — отмечает Тамара Глоба.

Именно в этой атмосфере гармонизации наибольший успех ожидает Львов, Дев, Весов и Стрельцов, причем абсолютным фаворитом осени астролог называет представителя огненной стихии.

Лев: абсолютный фаворит месяца

Представителей этого знака ждет самый щедрый сценарий. Долгожданные возможности наконец материализуются, а прошлые заслуги станут мощным трамплином для нового взлета. Важную роль сыграют друзья и люди из прошлого, через которых могут прийти новые финансовые потоки. Вторая половина месяца особенно благоприятна для сотрудничества с удаленными партнерами и зарубежных проектов.

Совет: Отбросьте скромность. Сейчас идеальное время, чтобы просить повышения или запускать собственный бизнес.

Предостережение: Избегайте трат ради поддержания статуса, иначе удача может быстро испариться.

Весы: время вашего триумфа

Для рожденных под этим знаком октябрь станет переломным и невероятно сильным периодом. В окружении появятся влиятельные и творческие личности, а поддержка может прийти оттуда, откуда ее совсем не ждали. Несмотря на возможные споры, твердая позиция поможет отстоять свои интересы. Тамара Глоба отдельно выделяет сферы любви, дружбы и детей — именно здесь Весы получат главные дары судьбы и наконец избавятся от проблем, тянущихся с прошлой весны.

Дева: финансовый рост через полезные связи

Октябрь сложится для Дев как период активных коммуникаций и интеллектуального труда. Возможны предложения об обучении, участии в новых проектах или совместных поездках. Доходы будут расти, особенно при поддержке влиятельных партнеров, однако расходы также не заставят себя ждать.

Предостережение: В конце второй декады месяца вероятен резкий всплеск рабочих задач. Астролог советует дозировать нагрузку, так как переутомление обойдется слишком дорого.

Стрелец: дальние горизонты и возвращение прошлого

Этот знак ожидает существенное улучшение финансового положения, особенно если деятельность связана с другими городами, странами или зарубежными контрагентами. В жизнь вернутся люди из прошлого, принеся с собой новые перспективы.

Предостережение: Ретроградная Венера будет провоцировать на импульсивные траты. Крупные покупки, особенно во второй декаде месяца, лучше отложить, чтобы не приобрести красивые, но совершенно бесполезные вещи.

Телец: выход из финансовой стагнации

Для Тельцов октябрь ознаменует конец периода жесткой экономии. Проекты, в которые ранее вкладывались силы без видимой отдачи, начнут приносить дивиденды. Это может быть возврат старых долгов, выгодные коммерческие предложения или успешные сделки с недвижимостью.

Предостережение: Ретроградная Венера устроит Тельцам главную проверку на прочность. Астролог настоятельно рекомендует не афишировать свои успехи и воздержаться от крупных покупок как минимум до тринадцатого ноября.