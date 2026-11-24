В Касимовском округе Рязанской области увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Причиной стали сильный снегопад и налипание мокрого снега на провода.

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что все аварийные ситуации находятся на контроле. Энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме и устраняют последствия непогоды.

По словам Бахилова, ситуация находится на его личном контроле.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным перебоям с электричеством и соблюдать осторожность.