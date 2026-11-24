Телеведущая и сваха Роза Сябитова призвала девушек не спешить отказываться от отношений с мужчинами, которых называют «сыночками-корзиночками». По её мнению, заботливое отношение к матери может говорить о том, что мужчина будет так же внимателен к собственной жене.

В разговоре с НСН Сябитова заявила, что общество слишком часто навешивает ярлыки на людей. Она считает, что сыновья, которые любят и поддерживают матерей, заслуживают положительного отношения, а не предубеждения.

Телеведущая посоветовала женщинам старшего поколения принимать избранниц своих сыновей и относиться к ним как к родным дочерям. По её мнению, любовь и уважение в семье должны быть взаимными.

«Сыночки-корзиночки» – я это вообще воспринимаю как комплимент», – отметила Сябитова.

Психотерапевт Евгений Кульгавчук придерживается более осторожной позиции. В комментарии «Москве 24» он пояснил, что мужчина, который сильно привязан к матери, вполне может стать хорошим мужем. Однако для этого ему необходимо пройти сепарацию от родителей и научиться самостоятельно принимать решения.

По словам специалиста, помощь матери сама по себе не говорит о проблемах в будущей семейной жизни. Важно, чтобы мужчина мог выстраивать здоровые отношения и с родителями, и с супругой, не допуская зависимости от чужого мнения.

Девушкам, которые встречаются с такими мужчинами, Сябитова рекомендовала сначала разобраться в характере избранника, а уже потом делать выводы.

Она призвала обратить внимание на то, как молодой человек заботится о матери, и не воспринимать добрые слова о родителях как повод прекращать отношения.

«Умные девочки сначала познакомятся, дадут шанс и разберутся», – заключила телеведущая.