Филиал Национального центра «Россия» в Рязанской области временно приостановит прием посетителей в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, чтобы гости могли заранее спланировать свой визит и не столкнуться с неудобствами.

В указанный день двери филиала останутся закрытыми для всех категорий посетителей. Представители учреждения рекомендуют рязанцам и гостям города учесть эту информацию при планировании культурных и образовательных мероприятий.

Со следующего дня филиал продолжит работу в штатном режиме. Учреждение открыто для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Понедельник в Национальном центре «Россия» традиционно является техническим днем — в это время сотрудники проводят необходимые работы по поддержанию экспозиций и подготовке залов к приему гостей.