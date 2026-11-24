Пока фанаты по всему миру берут отгулы ради выхода новой GTA, рязанские врачи предлагают геймерам начать с более важного квеста — проверки собственного здоровья. В Центре диспансеризации напомнили, что перед многочасовыми игровыми марафонами стоит заглянуть не к психологу, а к терапевту.

Медики подчеркивают: речь не о том, чтобы отобрать джойстик или запретить любимое хобби. Диспансеризация — это про заботу о себе. Проверить давление, сдать базовые анализы, узнать уровень глюкозы в крови — всё это можно сделать быстро и без предварительной записи.

Особенно актуально это для тех, кто проводит часы неподвижно перед монитором и злоупотребляет энергетическими напитками. Такое сочетание пагубно влияет на весь организм: от сердечно-сосудистой системы до желудочно-кишечного тракта.

В рамках диспансеризации можно пройти базовые исследования, а по показаниям — более серьезные процедуры, включая гастроскопию и осмотр гинеколога. Это позволяет выявить проблемы на ранней стадии, когда их еще можно скорректировать без серьезных вмешательств.

Врачи напоминают: любовь к видеоиграм — это нормально. Но есть тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Если близкий человек:

Стал уделять меньше времени семье и собственному здоровью;

Сделался закрытым, тревожным и раздражительным;

Испытывает проблемы со сном;

Чувствует ухудшение состояния при отсутствии возможности поиграть.

Все это может быть признаком игровой зависимости. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Для прохождения диспансеризации рекомендуется обратиться в Центр диспансеризации, расположенный по адресу: ул. Крупской, д. 26/1 (территория 10-й больницы). Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 14:00. Запись на прием не требуется.