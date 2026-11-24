24 ноября Рязань и область столкнулись с мощным снежным циклоном, который парализовал дорожное движение, привел к отключениям электроэнергии и стал причиной трагедии на трассе. Вечером в городе образовались пробки, достигшие 8 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:00 в Рязани движение затруднено практически во всех районах города. Заторы зафиксированы в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня, на Московском шоссе, в микрорайоне Горроща, а также в центре Рязани. Коммунальные службы и ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за налипания мокрого снега и обрывов проводов к 14:00 без электроснабжения оставались 142 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях области. Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей.

Около 7:20 утра на 177-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород» в Касимовском районе произошло столкновение двух грузовиков MAN и Volvo. К сожалению, 42-летний водитель автомобиля Volvo скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции напоминают о необходимости строгого соблюдения скоростного режима в условиях плохой видимости и гололеда.

Администрация Рязани перевела коммунальные службы на режим повышенной готовности. Глава администрации города Борис Ясинский сообщил, что в дневное время на уборку снега были направлены 14 единиц спецтехники, включая тракторы-щетки и погрузчики. С наступлением темноты на улицы вышли еще 16 комбинированных дорожных машин, распределенных по всем районам для комплексной работы. В случае дальнейшего ухудшения ситуации количество техники будет оперативно увеличено.

Синоптики предупреждают, что снегопады в Рязанской области продлятся до конца суток 25 ноября. Местами ожидается сильный снег и обильное отложение мокрого снега на проводах, деревьях и дорожном полотне.