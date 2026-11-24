Государственная Дума 24 ноября 2026 года приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2027 года минимальная зарплата в России составит 28 935 рублей в месяц — это на 1 842 рубля, или 6,8%, больше, чем в текущем году.

Закон, входящий в бюджетный пакет (законопроект № 619-9), теперь должен пройти Совет Федерации, получить подпись президента и быть официально опубликован. После этого новые нормы вступят в силу, сообщает Life.ru.

Сколько останется на руки после повышения МРОТ

Важно понимать, что МРОТ — это начисленная зарплата до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если работник получает ровно один федеральный МРОТ (28 935 рублей) и отработал полную месячную норму, то после удержания НДФЛ в размере 13% на руки он получит примерно 25 173 рубля.

Это на 1 602 рубля больше, чем в 2026 году, когда МРОТ составлял 27 093 рубля, а чистая выплата — около 23 571 рубля.

Однако итоговая сумма может отличаться в зависимости от налоговых вычетов (на детей, лечение, обучение и т.д.), дополнительных начислений (премии, надбавки) и особенностей удержаний (алименты, исполнительные листы).

Кому повысят зарплату с 1 января 2027 года

Работодатели обязаны довести оплату труда сотрудников, полностью отработавших месячную норму, до уровня применимого МРОТ. Однако это не означает, что всем работникам автоматически прибавят зарплату на 6,8%.

Кому точно повысят:

Работникам, получающим зарплату на уровне текущего МРОТ (27 093 рубля);

Сотрудникам, чья начисленная зарплата (с учетом всех выплат) ниже нового минимума;

Работникам на неполной ставке — минимум рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Важные нюансы:

Оклад может быть ниже МРОТ, если общая начисленная зарплата (с компенсационными и стимулирующими выплатами) достигает минимума;

Повышенные оплаты за сверхурочную работу, ночные смены, работу в выходные и праздники, а также районные коэффициенты и северные надбавки нельзя использовать для искусственного доведения зарплаты до МРОТ — они начисляются сверх гарантированного минимума;

В регионах могут действовать более высокие минимальные зарплаты, и работодатель обязан их соблюдать.

Примеры расчета для неполной занятости:

При работе на 0,5 ставки минимальная зарплата составит 14 467,50 рубля до вычета НДФЛ;

При работе на 0,25 ставки — 7 233,75 рубля до налога.

Как изменятся больничные выплаты

МРОТ напрямую влияет на расчет больничных листов, особенно в случаях, когда у работника не было заработка за два предыдущих года или он оказался ниже расчетного минимума.

При новом МРОТ (28 935 рублей) минимальный средний дневной заработок для расчета больничного составит: 28 935 × 24 / 730 = 951,29 рубля

Это базовая цифра, но итоговая выплата зависит от: страхового стажа работника (чем больше стаж, тем выше процент от среднего заработка), фактического заработка за два предыдущих года, продолжительности болезни, неполной занятости (если работник трудился не полный день), районных коэффициентов (в регионах с особыми климатическими условиями).

Дополнительно действует гарантия: выплата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ.

Пример минимального дневного ориентира:

В месяце с 28 днями — 1 033,39 рубля;

В месяце с 30 днями — 964,50 рубля;

В месяце с 31 днем — 933,39 рубля.

Как изменятся декретные и пособия по уходу за ребенком

Пособие по беременности и родам (декретные): Для работающих застрахованных женщин, у которых не было заработка или доход за расчетный период оказался низким, пособие рассчитывается из МРОТ. При новом минимуме минимальный средний дневной заработок составит 951,29 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет: Для работающих родителей пособие обычно составляет 40% от среднего заработка. Если применяется расчет из нового МРОТ, то: 40% от 28 935 рублей = 11 574 рубля

Однако это не универсальный минимум пособия. Фиксированный нижний предел индексируется отдельно (обычно с 1 февраля), а правила для разных категорий получателей могут отличаться.

Влияние на единое пособие и оценку нуждаемости

По действующим правилам Социального фонда России (СФР), при оценке нуждаемости для назначения единого пособия минимальный учитываемый доход каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период должен достигать восьми МРОТ (если нет предусмотренных исключений). В 2026 году этот порог составляет 216 744 рубля (8 × 27 093). В 2027 году, при сохранении правила, порог составит 231 480 рублей (8 × 28 935) — на 14 736 рублей больше.

Стоит отметить, что это не размер пособия, а порог для оценки нуждаемости. Размер пособия определяется по региональному прожиточному минимуму и результатам оценки.

Влияет ли новый МРОТ на отпускные

Да, но косвенно. Если при расчете отпускных применяется гарантия минимального среднего месячного заработка, то для сотрудника, выполнившего полную норму труда, средний месячный заработок не должен быть ниже федерального МРОТ.

Однако отпускные рассчитываются по среднему заработку за расчетный период (обычно 12 месяцев), а не простым умножением МРОТ на дни отпуска. Поэтому повышение МРОТ повлияет на отпускные только в том случае, если фактический средний заработок работника был ниже минимума.

Что делать, если работодатель платит меньше МРОТ

Если вы подозреваете, что получаете зарплату ниже установленного минимума, действуйте пошагово:

Шаг 1. Проверьте расчетный листок Сравнивайте с МРОТ не сумму «на руки» (после вычета НДФЛ), а начисленную зарплату до налога.

Шаг 2. Уточните детали

Полностью ли вы отработали месячную норму (если были больничные, отпуска без сохранения зарплаты, прогулы — зарплата может быть ниже МРОТ пропорционально отработанному времени);

Не действует ли в вашем регионе более высокий обязательный минимум (региональное соглашение о минимальной зарплате).

Шаг 3. Запросите письменное разъяснение Обратитесь к работодателю с просьбой разъяснить расчет зарплаты и, если выявлена недоплата, потребуйте перерасчет.

Шаг 4. Обратитесь в контролирующие органы Если вопрос не решен, воспользуйтесь законными способами защиты трудовых прав:

Подайте жалобу в Государственную инспекцию труда через портал Онлайнинспекция.рф;

Обратитесь в прокуратуру;

Подайте иск в суд (срок обращения — 1 год со дня установленного дня выплаты зарплаты).

Работодатель, выплачивающий зарплату ниже МРОТ, может быть привлечен к административной ответственности (штрафы до 50 000 рублей для юридических лиц) или даже к уголовной (при длительной задержке или частичной невыплате).

Важное изменение: приостановление привязки к медианной зарплате

На 2027–2029 годы закон предусматривает приостановление правила, связывающего МРОТ с медианной зарплатой по стране. Вместо этого при определении минимума теперь будут учитывать прогнозируемые темпы роста средней начисленной зарплаты.