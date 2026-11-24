В ходе масштабной реконструкции дорожного полотна специалисты выполнили ряд ключевых задач, направленных на улучшение транспортной ситуации. В частности, проезжая часть магистрали была расширена до восьми полос. Кроме того, для увеличения интенсивности движения под пролетами железнодорожного путепровода обустроены две дополнительные полосы, сообщает Минтранс Рязанской области.

Существенные изменения коснулись и организации дорожного движения. На всем протяжении обновленного участка организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Скорректирован режим работы светофоров на пересечениях Московского шоссе с улицей Вокзальной и Михайловским шоссе. Также был перенесен светофорный объект: теперь он располагается у пересечения с Шоссейным переулком, а не на выезде с парковки ТД «Барс».

Комплекс предпринятых мер уже принес ощутимые результаты. Пропускная способность данного участка дороги увеличилась на 25%, что позволило значительно снизить заторы и создать более комфортные и безопасные условия для всех участников движения.