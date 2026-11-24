Сообщения о возможной наземной операции ВСУ в Крыму весной 2027 года вновь поставили вопрос о риске дальнейшей эскалации конфликта. По информации украинского журналиста и военного аналитика Павлюченко, Россия передала США разведданные о подготовке такой операции украинским командованием и политическим руководством.

Утверждается, что Москва предупредила Белый дом о возможных последствиях подобных действий и необходимости остановить Киев. В публикации говорится о риске ядерной эскалации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии «МК» усомнился, что Вашингтон готов оказать достаточное давление на украинское руководство. По его мнению, сейчас администрация Дональда Трампа сосредоточена на собственных политических задачах, а переговорное давление на Киев связано прежде всего с территориальными уступками в Донбассе.

Эксперт видит противоречие в американской позиции: с одной стороны, Вашингтон добивается прекращения конфликта, с другой — не предпринимает, по его оценке, достаточных усилий для предотвращения рискованных военных действий.

В материале приводятся оценки украинского издания NV и румынской телерадиокомпании, согласно которым Украина зимой может столкнуться с серьёзными проблемами в энергетике и гражданской инфраструктуре. На этом фоне Дандыкин допускает, что Киев может попытаться компенсировать отсутствие крупных военных успехов демонстративными операциями.

Однако эксперт разделяет возможность локальных вылазок и масштабного наступления. По его оценке, даже после тяжёлой зимы украинские силы могут найти ресурсы для отдельных рискованных действий, но их военный результат остаётся под вопросом.

Говоря о возможном развитии событий, Дандыкин предупреждает о риске серьёзной эскалации в случае появления украинских наземных подразделений на полуострове. Он допускает различные варианты ответа Москвы, включая применение тактического ядерного оружия.

Сам Дандыкин считает более вероятными ограниченные попытки проникновения небольших групп, чем полномасштабную наземную операцию. Киев может постепенно проверять реакцию российской стороны на действия различного масштаба.

«Логика выживания режима Зеленского полностью завязана на принцип «война не может остановиться»: как только перемирие — сразу выборы, антикоррупционные дела, расчёты с Западом. Поэтому он будет постоянно прощупывать Крым: сначала безэкипажные катера, потом мелкие группы, потом «добровольческие батальоны» с размытым статусом. Каждый раз — ставка на порог реакции Москвы», — говорит Дандыкин.