В Чили продолжается расследование ДТП, в котором погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. По данным SHOT, микроавтобус с российскими туристами управлялся водителем с непогашенной судимостью за вождение в нетрезвом виде. Следствие считает, что именно он выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное столкновение.

Как выяснил SHOT, 62-летний гражданин Чили Анхель Клаудио Сильва Андраде работал в транспортной компании, которая организовала перевозку туристов. Руководство фирмы знало о его судимости, но всё равно допустило мужчину к управлению микроавтобусом. Сейчас водитель находится под арестом.

Второй участник аварии — водитель грузовика — по данным СМИ, находился под воздействием кокаина. Ему запретили покидать регион.

В день трагедии Андрей и Марина Цыпины направлялись из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Супруги вместе с другими российскими туристами и местным гидом отправились осматривать достопримечательности Патагонии. В результате столкновения погибли основатели «Четырёх лап», ещё двое граждан России получили травмы.

Пострадавшие пассажиры рассказали, что до аварии водитель микроавтобуса совершал резкие и непредсказуемые манёвры. По их словам, мужчина выглядел уставшим и ехал без напарника. Один из туристов несколько раз интересовался его самочувствием, но водитель заверял, что контролирует ситуацию.

Специальная следственная группа назвала основной причиной аварии физическое состояние водителя. По версии следствия, он страдал от сонливости и переутомления.

Ранее стало известно, что Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП на трассе в чилийском регионе Магальянес. Супруги приехали в страну, чтобы отметить 67-летие Марины. Сейчас родственники не могут доставить тела погибших в Россию: этому препятствует продолжающееся расследование.