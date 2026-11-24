Минстрой России предложил увеличить предельную стоимость капитального ремонта жилья, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. В 2027 году норматив может составить 9734 рубля за квадратный метр при ЧС природного и техногенного характера и терактах. Для региональных чрезвычайных ситуаций, например в Рязани, предусмотрена сумма 9360 рублей за квадратный метр.

Проекты двух приказов ведомства проходят общественное обсуждение. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как изменится размер компенсации

Новые нормативы предусматривают увеличение расчетной стоимости на 4%, что соответствует уровню инфляции, заложенному в федеральный бюджет на 2027 год.

Первый приказ касается жилья, поврежденного в результате природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, террористических актов, а также их пресечения правомерными действиями. Предельную стоимость ремонта предлагают установить на уровне 9734 рублей за квадратный метр общей площади. Второй документ регулирует выплаты за жилье, пострадавшее при чрезвычайных ситуациях регионального характера. Здесь норматив составит 9360 рублей за квадратный метр.

Деньги на поддержку выделяют из резервного фонда Правительства России. Федеральный бюджет софинансирует расходы регионов на помощь гражданам, чье жилье оказалось повреждено или полностью утрачено.

При этом указанные суммы не означают, что каждый пострадавший получит именно столько за квадратный метр. Это предельные расчетные показатели, по которым региональные власти определяют размер компенсации на капитальный ремонт.

Например, для квартиры площадью 50 квадратных метров максимальная расчетная сумма составит 486,7 тысячи рублей по первому нормативу и 468 тысяч рублей по второму. Конкретная выплата будет зависеть от площади поврежденного помещения и результатов его обследования.

Почему норматив может не покрыть расходы на ремонт

Депутат Госдумы Александр Якубовский обратил внимание на разницу между установленной стоимостью квадратного метра и реальными расходами на восстановление жилья.

По его словам, индексация нормативов позволяет регионам заранее планировать расходы, а пострадавшим понимать примерный размер поддержки. Однако четырехпроцентное увеличение не обязательно компенсирует подорожание строительных материалов и ремонтных работ.

Если фактическая смета окажется выше установленного норматива, дополнительные расходы придется покрывать региональному бюджету или самому владельцу жилья.

Еще одна проблема, на которую указал парламентарий, связана со сроками предоставления помощи. Обследование помещений, работа межведомственных комиссий и перечисление денег могут затягиваться. Все это время пострадавшие вынуждены жить у родственников или в пунктах временного размещения. Якубовский считает необходимым установить прозрачные сроки прохождения всех этапов, сократить количество согласований и ускорить финансирование восстановительных работ.

Кто может получить компенсацию за поврежденное жилье

Нормативы Минстроя действуют в рамках двух отдельных механизмов поддержки. Помощь по первому направлению предоставляют с 2019 года, по второму, связанному с региональными чрезвычайными ситуациями, — с 2024-го.

Для получения компенсации необходимо, чтобы повреждение жилья подтвердили по результатам обследования специальной комиссии. Она должна установить степень причиненного ущерба.

После этого собственник обращается с заявлением в уполномоченный региональный орган. Перечень необходимых документов и порядок предоставления выплаты определяют власти субъекта РФ.

Размер компенсации рассчитывают исходя из площади поврежденного помещения и установленной стоимости квадратного метра. Деньги перечисляют пострадавшему после принятия соответствующего решения.

При этом новые нормативы распространяются именно на капитальный ремонт поврежденного жилья. Если дом или квартира полностью утрачены, применяются другие меры поддержки и правила расчета.

Региональные власти вправе увеличить объем помощи за счет собственных средств, но не могут устанавливать размер федеральной поддержки ниже предусмотренного норматива.

Отметим, что проекты приказов еще проходят общественное обсуждение. Параметры федерального бюджета на 2027 год также могут уточняться в ходе дальнейшего рассмотрения.