В ноябре 2026 года исполняется 85 лет подвигу Зои Космодемьянской — партизанки, ставшей первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (посмертно). Она похоронена на Новодевичьем кладбище, где над её могилой возвышается памятник, заметно выделяющийся среди других военных захоронений.

Подвиг Зои Космодемьянской

Когда началась Великая Отечественная война, Зоя только перешла в десятый класс. Осенью 1941 года она добровольно отправилась на фронт. В конце ноября Зоя вышла в район деревни Петрищево. Там она подожгла три дома, в которых размещались немецкие военнослужащие, после чего ей удалось уйти. Через два дня девушка вернулась в деревню, чтобы поджечь конюшню, но была схвачена немецкими солдатами.

По свидетельствам очевидцев и материалам дела, Зоя пережила пытки, но не выдала своих товарищей. 29 ноября 1941 года нацисты казнили её, а над телом надругались.

Как стало известно о подвиге

Одними из первых свидетельств о подвиге Зои стали газетные публикации. 27 января 1942 года в «Правде» вышел очерк военного корреспондента Петра Лидова «Таня». В нём рассказывалось о неизвестной девушке-партизанке, казнённой немецкими войсками в деревне Петрищево. Её настоящего имени тогда ещё не знали. По рассказам местных жителей, она назвалась Таней. Публикацию сопровождала фотография погибшей девушки.

Позднее личность героини удалось установить. В статье Лидова «Кто была Таня» читателям впервые сообщили, что неизвестной партизанкой была московская школьница Зоя Космодемьянская.

«Приду героем или умру героем»

После того как стало известно настоящее имя «Тани», о ней заговорила вся страна. С обращением по радио выступила её мать Любовь Космодемьянская. Она вспоминала последний разговор с дочерью перед уходом на фронт. По её словам, Зоя объясняла своё решение тем, что не могла оставаться в стороне, когда враг приближался к Москве. Когда у матери на глазах появились слёзы, Зоя попросила: «Со слезами меня провожать не надо». А у трамвайной остановки, где они прощались, сказала: «Приду героем или умру героем, ты, мама, не унывай».

В своём выступлении Любовь Тимофеевна рассказывала и о том, как впервые услышала о подвиге неизвестной партизанки Тани. Тогда она ещё не знала, что речь идёт о её дочери, и думала лишь о том, чтобы Зоя, если ей придётся столкнуться с опасностью, оказалась такой же сильной. Позднее выяснилось, что героиней публикации была именно её дочь.

Как найти памятник с алым галстуком

Памятник Зое Космодемьянской на Новодевичьем кладбище притягивает взгляд. По данным, которые приводят посетители некрополя, могила находится на 4 участке в 17 ряду. И хотя это глубина некрополя, памятник возвышается над могилами, поэтому его достаточно легко увидеть.

Опознавательным сигналом для ищущих её могилу среди десятков других может быть алый пионерский галстук. Это не случайная деталь и не чья-то забытая вещь, а символ, который напрямую отсылает к биографии Зои.

С одной стороны, красный галстук напоминает о том, что девушка прошла пионерскую организацию, а на примере её подвига воспитывалось не одно поколение пионеров. С другой — для нескольких поколений советских детей образ Зои Космодемьянской был не просто связан с понятиями долга и чести. Её именем называли пионерские дружины и отряды. Так что пионерский галстук — знак памяти и благодарности от тех, для кого она была примером.

Также на могиле Зои Космодемьянской всегда лежат живые цветы, нередко здесь проходят памятные мероприятия.

Памятник на могиле Зои Космодемьянской. Новодевичье кладбище, Москва

Чем уникален памятник Зое Космодемьянской

Автором памятника выступил скульптор Олег Комов. В скульптуре есть внутреннее противоречие: кажется, что фигура девушки будто падает, но вместе с тем в ней ощущается устремлённость вперёд. Лицо Зои, с одной стороны, застыло в муках, с другой — в нём ощущается умиротворение.

Одна из деталей, которая сразу бросается в глаза и вызвала горячие споры, — обнажённая грудь. По замыслу, этот приём позволил показать страдания, которые перенесла Космодемьянская во время пыток. Ведь по свидетельствам очевидцев, девушку почти голой выводили на мороз и жестоко пытали.