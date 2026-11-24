Спецтехника вышла на улицы областного центра ещё до начала снегопада. В ночные часы сотрудники следили за состоянием дорог, перекрёстков и потенциально опасных участков. Об этом сообщает администрация города.

Работники Дирекции благоустройства на комбинированных машинах обрабатывали проезжие части реагентами и пескосоляной смесью. Приоритетное внимание уделялось маршрутам общественного транспорта. Тротуары приводили в порядок с помощью многофункциональных дорожных машин.

В настоящее время на улицах города задействованы 16 комбинированных дорожных машин, а на тротуарах работают тракторы-щётки. Во всех районах очищают лестницы, пешеходные переходы и остановки. Мониторинг дорожной обстановки ведётся непрерывно.

Сотрудники МБУ «Управление по делам территорий» убирают снег на общественных пространствах во всех районах города, включая Лыбедский бульвар, Верхний парк, Нижний городской сад, улицу Почтовую и площадь Победы. Сейчас задействованы 14 единиц спецтехники: тракторы-щётки, комбинированные машины, погрузчики и другие агрегаты.

Противогололёдную обработку проведут в течение трёх часов после окончания снегопада с учётом температурного режима.