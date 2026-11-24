Прокуратура Московского района Рязани добилась завершения капитального ремонта многоквартирного дома на улице Магистральной. Подрядчик нарушил установленный договором срок сдачи объекта, за что его привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов заключил с подрядной организацией договор на ремонт здания. Завершить работы планировали до 10 сентября 2026 года, однако исполнитель не уложился в установленный срок.

Прокурор возбудил в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлекли к административной ответственности. К настоящему времени подрядчик завершил ремонт дома.