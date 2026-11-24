В Рязанской области завершили благоустройство общественных пространств в трёх населённых пунктах. Работы выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

В Новомичуринске обновили сквер на улице Строителей: территорию расчистили, дорожки вымостили, установили освещение и видеонаблюдение, а в зонах отдыха появились скамейки и садовые мостики. В Старожилове преобразился сквер у дома культуры — убрали заросли, проложили дорожки, обустроили детскую площадку, установили освещение и видеонаблюдение, высадили деревья и кустарники. В Ряжске закончили благоустройство городского парка на улице Ильича: полностью заменили оборудование на детской площадке, обустроили место для прогулок с малышами, появились спортивная площадка, парковые качели, беседка и освещение.