Во вторник, 24 ноября, Рязань засыпало снегом. осадки принёс обещанный ранее синоптиками циклон.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с улиц города от Дарьи Петуховой.
Во вторник, 24 ноября, Рязань засыпало снегом. осадки принёс обещанный ранее синоптиками циклон.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с улиц города от Дарьи Петуховой.
Возрастное ограничение: 16+
Павел Малков сообщил о завершении благоустройства парков и скверов в Новомичуринске, Старожилове и Ряжске
Подрядчика оштрафовали за срыв сроков капремонта дома в Рязани
На Лыбедском бульваре в Рязани начали готовить каток
Как выглядит памятник Александру Маслякову на Новодевичьем: шарф КВН, Останкинская башня и улыбка
Полиция работает на месте трагического ДТП в Касимовском округе
Все права защищены. ©7info.ru. 2026. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778. По вопросам рекламы: sale@7info.ru. Общие вопросы: info@7info.ru
© Сетевое издание 7 инфо. Политика конфиденциальностиОтдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет. Возрастное ограничение: 16+
Наш сайт использует файлы cookie и системы аналитики «Яндекс. Метрика» и Liveinternet для улучшения работы и анализа трафика. Вы можете принять все cookie, выбрать необходимые или отказаться. Политика конфиденциальности