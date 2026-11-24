28 ноября на телеканале НТВ и платформе VK Видео стартует третий сезон популярного юмористического шоу «Звёзды» (16+). Проект, производством которого занимается Medium Quality Production, вновь соберет на одной сцене известных артистов, музыкантов и телеведущих, которым предстоит сойтись в остроумных батлах.

В юмористических батлах сойдутся победители «Фестиваля». Первыми за выход в финал поборются Иван Абрамов с «Командой мечты» и семейный дуэт Наташи Королёвой и Тарзана с командой «Борцов».

В последующих выпусках зрители увидят еще несколько ярких противостояний. Натан и Анатолий Цой с командой «Астана» сразятся с Ильёй Соболевым и «Парнями». Вячеславу Чепурченко и его «Актёрам» будут противостоять Денис Дорохов с «Регионами», а Тимур Родригез с «Пауками Пустыни» столкнется с командой «Переехавшие» во главе с Тимати и Дмитрием Журавлёвым.

Участники отмечают, что в новом сезоне стремятся не просто повторить успех, а превзойти самих себя. Иван Абрамов рассказал, что команда делает ставку на неожиданные ходы, а не на стандартные номера.

«По большей части стараемся делать что-то новое и расти в собственных шутках – тогда, мне кажется, и зрителю будет интереснее. После победы в прошлом сезоне к результату относимся чуть спокойнее: не гонимся за баллами, а хотим сделать выступления максимально плотными, динамичными и разнообразными», — поделился Абрамов.

Денис Дорохов, чья команда уже дважды становилась победителем проекта, добавил, что планка для них постоянно растет. «Тактика у нас одна — сделать максимально смешно. Самый сильный соперник для нас — мы сами. Важно быть лучше себя прежних на каждом этапе», — отметил он.

Для Анатолия Цоя участие в проекте стало открытием новых граней своего таланта. «В прошлом сезоне я открыл для себя, что могу играть на сцене. Здесь полноценные роли и полноценная актёрская работа. Когда узнаёшь всю кухню изнутри, понимаешь, насколько это сложно. Но при этом очень интересно», — признался артист.

Оценивать выступления будет звездная команда судей. В основное жюри вошли телеведущий и шоумен Гарик Харламов, народный артист России Юрий Стоянов, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев и стендап-комик Олеся Иванченко. На этапе батлов к ним присоединятся Валерия, Игорь Верник и Сергей Бурунов.

Ведущим проекта традиционно останется Азамат Мусагалиев.

Гарик Харламов признался, что победа в проекте во многом напоминает лотерею. «На начальном этапе все команды могут выглядеть одинаково сильными, но по ходу соревнований всё равно становится видно, кто уступает соперникам. То, что происходит на репетициях, далеко не всегда совпадает с тем, как команда выступает перед залом, где порой случаются совершенно неожиданные вещи», — отметил он.

Юрий Стоянов, в свою очередь, поделился, что роль судьи дается ему непросто. «Честно говоря, мне больше нравится быть зрителем. Я не человек красных дорожек, я не замеряю децибелы и не считаю, кому сколько хлопают. Я счастлив участвовать в проекте, но чувствую большую неловкость от необходимости судить своих товарищей и коллег», — откровенно рассказал народный артист.

Новые выпуски юмористического шоу «Звёзды» стартуют 28 ноября в 22:00 на НТВ.