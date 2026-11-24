Масштабный снегопад привел к серьезным перебоям в электроснабжении на территории Рязанской области 24 ноября. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, по состоянию на 14:00 без света остаются 142 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях региона.

Наибольшее число обесточенных территорий зафиксировано в Ряжском муниципальном округе, где электричества нет в 39 населенных пунктах. Значительные перебои также наблюдаются в Сараевском округе (20 поселений), а также в Спасском и Касимовском муниципальных образованиях (по 16 населенных пунктов в каждом).

В список пострадавших районов также вошли: Шиловский район (11 населенных пунктов), Клепиковский и Шацкий муниципальные округа (по 9 населенных пунктов), Сасовский, Скопинский и Старожиловский муниципальные округа (по 6-7 населенных пунктов), Рязанский муниципальный округ (3 населенных пункта).

Для оперативного восстановления электроснабжения на места выехали силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В настоящее время на ликвидацию последствий непогоды направлены 148 специалистов и 71 единица специальной техники. Работы ведутся в приоритетном порядке, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.

МЧС России по Рязанской области призывает граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и по возможности отключать чувствительную бытовую технику из розеток до возобновления подачи напряжения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости срочной помощи пожарных и спасателей следует вызывать по единому номеру 101 (со стационарного телефона — 01).

Также для консультаций и сообщений о проблемах работает единый телефон доверия регионального управления МЧС: 8 (4912) 20-24-90.