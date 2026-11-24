В Рязанском перинатальном центре после сложной хирургической операции воссоединились мать и малыш. Екатерина и её сын Роман, появившийся на свет в сложных обстоятельствах, после трёхнедельного расставания оказались дома.

История Екатерины началась с плановой подготовки к операции. Женщина готовилась к хирургическому лечению миомы матки — доброкачественного образования, которое может достигать значительных размеров и требовать медицинского вмешательства. Однако во время обследования врачи обнаружили беременность. Операцию пришлось отложить.

Беременность протекала относительно спокойно до 35 недели. Именно тогда при очередном обследовании медики зафиксировали резкое снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов — клеток крови, обеспечивающих перенос кислорода к тканям и остановку кровотечений.

На этом фоне выявилось нарушение питания миоматозного узла, что создало серьезную угрозу как для жизни мамы, так и для еще неродившегося малыша. Медицинский консилиум принял непростое решение: необходимо экстренное родоразрешение.

Кесарево сечение проводилось в условиях высокого риска кровотечения. Операционную бригаду собрали из ведущих специалистов перинатального центра. В ходе вмешательства на свет появился долгожданный сын Роман. Одновременно с кесаревым сечением врачи удалили миому матки размером около 15 сантиметров.

После родов малыш был переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжил лечение под чутким контролем специалистов. Екатерина, учитывая высокий риск послеоперационных осложнений, была переведена в отделение реанимации Областной клинической больницы.

Три недели мама и сын находились раздельно, получая необходимое лечение и наблюдение. И вот настал день, которого ждали все: оба пациента успешно преодолели кризис и были выписаны домой.

В тот момент, когда Екатерина впервые взяла на руки своего сына, стало понятно: все усилия медицинской команды, все бессонные ночи специалистов и все волнения семьи того стоили. Маленький Роман и его мама наконец вместе.