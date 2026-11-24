В Государственной Думе предложили пересмотреть правила парковки и штрафы в периоды экстремальных погодных условий. С соответствующей инициативой выступила председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По мнению депутата, во время разгула стихии, такого как сильные снегопады или метели, водители часто оказываются в безвыходных ситуациях. Сугробы могут перекрывать законные парковочные места, а плохая видимость вынуждает оставлять автомобили там, где в обычное время это запрещено.

«Было бы правильно рассмотреть расширение возможности для парковки во время разгула стихии — например, не штрафовать водителей, которые нарушили соответствующие правила по понятным причинам», — заявила Элеонора Кавшар в интервью РИА Новости.

Помимо отмены штрафов за вынужденные нарушения, депутат предложила ввести финансовые послабления. Она считает целесообразным снизить стоимость платной парковки на муниципальных стоянках или полностью отменить плату за нее в самые пиковые часы снегопадов, когда движение и маневрирование особенно затруднены.

Элеонора Кавшар обратилась к руководителям муниципалитетов с настоятельным призывом проявить гибкость. По ее словам, в периоды тяжелых погодных условий на первое место должна выходить безопасность людей, а не формальное соблюдение правил дорожного движения.

Эта инициатива особенно актуальна на фоне недавних мощных снегопадов, которые парализовали движение во многих регионах страны и создали серьезные трудности как для водителей, так и для коммунальных служб.