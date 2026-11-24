Президент России Владимир Путин поручил внедрить принцип «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии. Соответствующий перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля по итогам рабочей поездки главы государства во Владивосток, состоявшейся в сентябре 2026 года.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по передаче электрической энергии, а также оплату указанных услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности, заявляемой потребителями услуг при осуществлении технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям, предусмотрев на первом этапе (с 1 января 2027 года) применение этого принципа только для вновь присоединяемых к электрическим сетям потребителей и рассмотрев вопрос о его последующем распространении на всех потребителей», — говорится в документе.

Механизм «бери или плати» кардинально меняет подход к оплате услуг электросетей. Согласно поручению, потребители будут обязаны оплачивать услуги передачи энергии исходя из фиксированного соотношения фактически используемой мощности к той максимальной мощности, которую они заявили при технологическом присоединении к сетям.

Простыми словами: если при подключении к электросетям бизнес или объект запросил определенную максимальную мощность, он будет обязан платить за нее фиксированную сумму, даже если фактически потребляет значительно меньше. При этом договорная неустойка или фиксированная плата за односторонний отказ от обязательств не смогут быть снижены судом, в отличие от обычных штрафных санкций.

Чтобы рынок успел адаптироваться, нововведение будет вводиться постепенно. С 1 января 2027 года принцип «бери или плати» начнет действовать исключительно для вновь присоединяемых к электрическим сетям потребителей. В дальнейшем правительство должно рассмотреть вопрос о распространении этой практики на всех действующих потребителей электроэнергии.

Для проработки деталей механизма правительству поручено подготовить и представить подробный доклад до 1 февраля 2027 года.