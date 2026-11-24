Филиал «Рязаньэнерго» перешел на усиленный режим работы, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия мощного циклона в регионе. Энергетики трудятся без перерывов, чтобы вернуть свет в дома жителей и обеспечить стабильное электроснабжение.

Для оперативного решения проблем компания значительно нарастила свои силы. Сейчас на линиях электропередачи трудятся 71 аварийная бригада, в состав которой входят 160 квалифицированных специалистов. В их распоряжении находится 80 единиц специальной техники.

Несмотря на продолжающийся снегопад, ремонтные группы не останавливают работу. Специалисты вручную и с помощью механизмов очищают провода от налипшего льда и снега, оперативно ликвидируют обрывы и поэтапно возвращают напряжение потребителям.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, сложные погодные условия с обильными осадками сохранятся в области до конца суток 25 ноября. В зоне пристального внимания ремонтных служб сейчас находятся Сасовский, Кадомский, Ряжский, Шиловский, Чучковский и Спасский муниципальные округа.

Руководство компании заверило, что работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех пострадавших населенных пунктов.

В условиях непогоды «Рязаньэнерго» обращается к жителям с просьбой о соблюдении мер безопасности. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам или поврежденным энергообъектам. При обнаружении таких ситуаций необходимо немедленно сообщить об этом в аварийные службы.

Жители могут оперативно передать информацию об отключениях или повреждениях линий несколькими удобными способами: