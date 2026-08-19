Маргарита Симоньян оплатит штраф фермера, пытавшегося сбить БПЛА из ружья

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что оплатит штраф волгоградскому фермеру Николаю Мухину, которого суд оштрафовал на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья.

Инцидент произошёл в одном из сёл Волгоградской области. Над домом фермера Николая Мухина пролетал украинский беспилотный летательный аппарат. Мужчина, желая защитить себя и соседей, открыл огонь по дрону из охотничьего ружья.

Суд признал действия Мухина опасными для окружающих граждан и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, ружьё было конфисковано. Сам фермер заявил, что намерен обжаловать судебное решение, так как действовал исключительно в целях защиты.

Главред «Россия сегодня» и RT отреагировала на ситуацию в своём канале на платформе Макс. Она не только предложила взять штраф на себя, но и подняла более широкий вопрос о законодательном регулировании подобных случаев.

«Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», — написала Симоньян.

Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал ситуацию более чем странным и предложил фермеру присоединиться к добровольческой бригаде «БАРС-Курск», подчеркнув, что такие защитники сейчас очень нужны региону.