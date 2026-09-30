Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости России

Ортопед объяснил, могла ли убить Соседова старая травма

Валерия Мединская
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Музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября. 30 сентября в Москве пройдут похороны.

Соседов в одном из интервью рассказывал, что в ноябре прошлого года сломал ногу рядом с домом. Он оступился и повредил левую лодыжку. Подобный перелом часто относят к более «лёгким» по классификации. Но самое опасное в нём — последствия, которые рано или поздно могут напомнить о себе. Об этом в комментарии aif.ru рассказал спортивный врач и ортопед Андрей Литвиненко.

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Что известно о переломе

Перелом оказался без смещения. Однако восстановление заняло около двух месяцев, критик говорил, что травма произошла на ровном месте.

По словам Литвиненко, в большинстве случаев под формулировкой «сломал ногу» подразумевается повреждение области лодыжек. Восстановление после него, как правило, длительное.

Одним из главных рисков ортопед назвал развитие посттравматического артроза. В результате травмы между костными структурами может образоваться небольшой «ступенчатый» дефект. Даже при том, что перелом считается пролеченным. Это повышает вероятность дальнейшего ухудшения состояния суставов и может привести к росту нарушений их функции.

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Какие последствия бывают

Литвиненко подчеркнул: даже при качественной фиксации и реабилитации вернуть конечность в исходное состояние полностью обычно не удаётся. Травма затрагивает работу сустава и костную архитектуру. Из-за этого могут возникать деформации, изменения оси конечности и даже укорочение.

В подобных случаях пациентов предупреждают о возможной потере части функции — до 20%. Кроме того, после перелома лодыжки может страдать устойчивость. Если человек ещё проходит реабилитацию, он не может полноценно опираться на ногу из-за боли и дискомфорта. Это создаёт предпосылки для повторных неловких ситуаций.

При этом в случае Соседова, как уточнил Литвиненко, прямой связи с летальным исходом он не видит. Возможна лишь цепочка событий, где травма стала одним из факторов.

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Как погиб Сергей Соседов

23 сентября Сергей Соседов вышел из номера в Нерюнгри, чтобы прогуляться. При возвращении в гостиницу он неудачно упал на лестнице.

Критика сразу госпитализировали, однако спасти критика не удалось. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти. Это черепно-мозговая травма: перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

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