Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Мать Сергея Соседова, Антонина Петровна, рассказала о том, как пройдёт прощание с сыном. В интервью aif она сообщила подробности предстоящей церемонии. Вчера тело музыкального критика доставили из Якутии в Москву.

Как погиб Сергей Соседов

Соседов приехал в Нерюнгри в начале прошлой недели, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице он упал с лестницы. В результате получил травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

Причина смерти — перелом основания черепа и кровоизлияние. Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Полиция признала произошедшее несчастным случаем.

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Где пройдёт прощание

По словам Антонины Петровны, прощание с Соседовым пройдёт на Троекуровском кладбище.

«Прощание пройдёт на Троекуровском, завтра в 11:00, — пояснила она. — Туда смогут прийти и проститься все желающие».

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Где похоронят Сергея Соседова

После прощания тело перевезут на Перепечинское кладбище. Там Соседов будет похоронен рядом с отцом.

«Это Перепечинское кладбище. Да, он рядом с отцом будет похоронен», — подтвердила Антонина Петровна.

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