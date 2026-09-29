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Общество

Рязанцам рассказали, как получить компенсацию за ЖКУ

Олеся Чугунова
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Региональное министерство труда и социальной защиты населения информирует жителей Рязанской области о возможности оформления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

Согласно действующим мерам поддержки, право на возмещение 50% стоимости ЖКУ имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и члены семей погибших бойцов, инвалиды, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, данной льготой могут воспользоваться граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Для многодетных малообеспеченных семей и ветеранов труда Рязанской области размер компенсации составляет 30%, а для добровольных пожарных – 20%.

Большинство документов, требующихся для назначения выплаты, специалисты запрашивают самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Оформить меру поддержки можно в отделе социальной защиты населения по месту жительства, в многофункциональном центре или через портал Госуслуг.

С начала текущего года компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получили почти 208 тысяч жителей региона. Задать интересующие вопросы можно по телефону Единого контакт-центра 8 (800) 100-0001.

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