Павел Малков сообщил о создании нового пешеходного пространства в Сасове

В микрорайоне Северный города Сасово Рязанской области продолжается благоустройство общественной территории. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» рядом с жилыми домами, школой и детским садом.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, первый этап преобразований уже завершен. Специалисты расчистили участок от мусора и зарослей, выровняли рельеф и проложили пешеходные дорожки. Кроме того, здесь появилась площадка для отдыха, было выполнено озеленение и установлены новые фонари.

Отмечается, что территорию для благоустройства местные жители выбрали самостоятельно в ходе голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«В следующем году работы продолжим: расширим зону отдыха, установим лавочки, урны и арт объекты», – сказал Павел Малков.

Новое пешеходное пространство, которое появится в результате благоустройства, соединит парк 40-летия ВЛКСМ и индустриальный парк «ПодЗавод».