Культура и события

В Рязани прошел юбилейный фестиваль кино «Образ»

Олеся Чугунова
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В Рязани прошел юбилейный фестиваль рязанского кино «Образ». В этом году событие, организованное при поддержке Министерства культуры региона, установило рекорд по количеству участников и впервые включило в программу образовательный блок для кинематографистов.

26 и 27 сентября 2026 года кинозал областной библиотеки им. Горького стал центром притяжения для творческих коллективов и авторов со всей Рязанской области. V Фестиваль «Образ», реализуемый в рамках проекта «Арт-Веретено», подтвердил свою востребованность: на суд зрителей и экспертов было представлено 31 работа от 28 авторов.

География участников впечатляет — от Рязани и Скопина до Спас-Клепиков, Сапожка, Кораблино и Рыбного. Приятной тенденцией стало появление 14 новых имен: почти половина фильмов была создана студиями и режиссерами, которые впервые приняли участие в фестивале.

Ключевым новшеством юбилейного года стало расширение программы за счет Деловой части, организованной совместно с Рязанским отделением Союза кинематографистов России.

В первый день, помимо конкурсных показов, прошел Круглый стол, где рязанские кинематографисты обменялись опытом. Второй день стал интенсивом для авторов: состоялся мастер-класс «От замысла до экрана: как рождается кино» и практикум с экспертной оценкой работ.

Главным гостем деловой программы стал московский режиссер и продюсер Олег Штром, автор более 70 фильмов и сериалов. Он не только провел глубокий анализ представленных работ, но и поделился с рязанскими коллегами секретами продвижения фильмов на российских фестивалях.

Организаторы фестиваля благодарят всех участников, партнеров, техническую команду и Министерство культуры Рязанской области за поддержку. Напомним, что мероприятие традиционно носит некоммерческий характер, а вход для зрителей остается бесплатным.

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