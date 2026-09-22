Культура и события

В Рязани пройдёт V Фестиваль кино «Образ»

Олеся Чугунова
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В субботу, 26 сентября 2026 года, в кинозале областной библиотеки им. Горького состоится юбилейный V Фестиваль рязанского кино «Образ». Мероприятие пройдёт в рамках областного проекта «Арт-Веретено» при поддержке Министерства культуры Рязанской области. Цель фестиваля — поддержка творческих коллективов и авторов региона, работающих в сфере киноиндустрии.

В этом году программа фестиваля стала рекордной: зрителям представят 31 работу от 28 авторов и творческих коллективов. Приятная новость для ценителей свежего взгляда — 14 киностудий и режиссёров участвуют в фестивале впервые. География участников охватывает всю область: Рязань, Спас-Клепики, Сапожок, Скопин, Кораблино, Чучково, Рыбное и Ново-Александрово.

Все фестивальные работы разделены на два равноценных модуля, фильмы в них не повторяются. Показы пройдут с 14:00 до 16:00 (первый модуль) и с 16:30 до 19:00 (второй модуль), между ними предусмотрен получасовой перерыв. Помимо основной программы в Рязани, запланировано ещё 10 выездных показов в крупных райцентрах области — Касимове, Скопине, Кораблино, Ряжске и других.

За четыре года своего существования «Образ» стал устойчивым творческим брендом региона и общественно значимым событием. С 2022 по 2026 год на фестивале было показано 85 короткометражных и анимационных фильмов от 36 киностудий и авторов, а также 49 игровых видеоклипов рязанских групп и исполнителей. В 2025 году Администрация Рязани включила фестиваль в официальную программу празднования 930-летия города, а в январе 2026 года по её просьбе был проведён Зимний фестиваль «Образ» в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России». Это дало возможность показать работы рязанских кинематографистов гостям со всей страны.

Более подробная информация — в официальной группе фестиваля. Фестиваль проводится инициативной группой и event-агентством «Арт-А». Вход для зрителей свободный.

Возрастное ограничение 12+.

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